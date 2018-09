St. Georgen Engagement kennt keine Grenzen

Am Dienstag, 25. September, lädt das Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle in der Talstraße von 9.30 Uhr bis 11 Uhr zu einem fairen Frühstück ein. Jeder ist eingeladen, spontan vorbeizuschauen und regionale Speisen, auch allergikergeeignet und vegan, zu probieren.

Am Mittwoch, 26. September, geht es in der Sitzung des Gemeinderats weiter. Übergeben wird ein weiteres Mal der Titel "Fairtrade-Stadt" an die Steuerungsgruppe. Bürgermeister Michael Rieger überreicht außerdem die Auszeichnung der schulübergreifenden Eine-Welt-AG als "Faire Schulklasse – Klasse des Fairen Handels". Tobias Fritzsche berichtet darüber hinaus über die Arbeit der Steuerungsgruppe im vergangenen Jahr.

Am Samstag, 29. September, stellt das Textil- und Kurzwarengeschäft Vogel von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz faire Unterwäsche für Damen und Kinder vor. Besucher sind dazu eingeladen, sich die Kollektion aus Biobaumwolle anzusehen.

In anderer Form wird sich das Schulnetzwerk beteiligen. Kinder werden für die "Faire Woche" musizieren, die Schulen selbst möchten einen Kuchenverkauf organisieren. Dessen Erlös soll jeweils zur Hälfte den Fair-Trade-AGs sowie einem Fair-Trade-Projekt zugute kommen.

Besucher können darüber hinaus im Rahmen eines Gewinnspiels Fragen zur Fairen Woche beantworten und Preise gewinnen.

Darüber hinaus bieten in der "Fairen Woche" verschiedene St. Georgener Geschäfte die Möglichkeit zur Kostprobe fair gehandelter Säfte.

Weitere Informationen: www.st-georgen.de/fairtrade