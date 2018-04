St. Georgen Energiebilanz für Kirchengebäude weist Missstände auf

In Tennenbronn beteiligte sich der Kindergarten Regenbogen mit zwei Liedern am Gottesdienst und machte so deutlich, dass die Bewahrung der Schöpfung schon für die Jüngsten von Bedeutung ist. Der Elternbeirat des Kindergartens lud nach dem Gottesdienst zum Kirchenkaffee ein. Martin Höfflin-Glünkin stellte die Ergebnisse der Analyse der Umweltbelastungen vor. Dies sind zum einen der viel zu hohe Energieverbrauch, wobei die Heizung 90 Prozent des Etats verbraucht und zehn weitere Prozent durch den Rohstoffverbrauch der Verkehrs- und die Nahrungsmittelbeschaffung verursacht werden. Als Antwort hat das Umweltteam dem Kirchengemeinderat eine Reihe konkreter Maßnahmen vorgeschlagen, die im Laufe der nächsten beiden Jahre umgesetzt werden sollen.