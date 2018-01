Einen Empfang zum neuen Jahr gab Bürgermeister Michael Rieger am Freitag in der Stadthalle. Dabei informierte er auch über verschiedene Projekte und stieß mit den Besuchern an. Die Familie Papst präsentierte ihr Hotelprojekt "Federwerk". Jochen Ehmer, Geschäftsführer der Firma Schunk Electronic Solutions GmbH, stellte sein Unternehmen vor. Der Jugendgemeinderat berichtete von Projekten und die Stadtmusik St. Georgen unter der Leitung von Slawomir Moleta spielte auf. Wolfgang Epting, WE Audio ­Systems, präsentierte neue ­PE-Plattenspieler. Um die Bewirtung kümmerte sich der FV/DJK. Foto: Vaas