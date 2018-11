St. Georgen EinschneidendesErlebnis fürguten Zweck

St. Georgen. Ursprung der Idee war die Absicht, sich nach ihrer Hochzeit von ihrer Haarpracht zu trennen, so Davidsen. Gleichzeitig wollte sie damit etwas Gutes tun. Schließlich stieß sie auf den in Österreich angesiedelten Verein "Die Haarspender". Die gemeinnützige Organisation sammelt Haare, um daraus Echthaarperücken für zum Beispiel an Krebs erkrankte Kinder herzustellen. Die sind nämlich im Regelfall mit etwa 3000 Euro pro Stück für viele unerschwinglich. Eine Kunsthaarperücke wäre zwar günstiger, sieht aber eben auch künstlich aus.

Davidsen wollte hier Abhilfe schaffen und zwar nicht nur mit ihrer eigenen Haarpracht. Deshalb hatte sie sich entschlossen, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Bei ihrem Arbeitgeber, der evangelischen Altenhilfe, stieß sie damit auf offene Ohren. Die stellte ohne Zögern Räumlichkeiten im Elisabethhaus zur Verfügung, wofür Davidsen sehr dankbar war.

Am Wochenende war es so weit. Die junge Dame wartete mit den zwei Friseusen Franziska Fichter und Sandra Staiger auf Menschen, die sich für den guten Zweck von ihren Haaren trennen wollten. Angemeldet hatten sich im Vorhinein sechs Spender, was für Davidsen schon ein Erfolg gewesen wäre. Tatsächlich aber gaben sich die Besucherinnen die Klinke in die Hand und mussten teilweise etwas warten, bis die Friseusen ihre Arbeit beendet hatten.