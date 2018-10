St. Georgen Eine völlig neue Art der Therapie

St. Georgen. Die gebürtige Hamburgerin Helene Bockhorst ist vielschichtig: Autorin, Comedienne, Poetry-Slammerin. Sie hat einen Masterabschluss in Journalistik und war vier Jahre lang als Redakteurin tätig.

Nun steht sie mit ihrem Programm "Die fabelhafte Welt der Therapie" auf der Bühne". Am 12. Oktober können sie die St. Georgener im Theater im Deutschen Haus live erleben, wo sie ihre Vorpremiere gibt.

In ihrem Soloprogramm stellt sie sich schonungslos selbst in Frage und präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste. Es geht um psychische Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen, um Onlinedating, Sex, Missgeschicke und immer wieder um die Frage: "Warum passiert das ausgerechnet mir?"