St. Georgen Eine Reise in den Advent wird zum Hörgenuss

Sie selbst spiele zumeist die Vorläuferin der Oboe, die Schalmei. "Früher hat man keine Instrumente geschaffen, sondern stets Instrumentenfamilien, vom Sopran bis zum Bass", verriet Bäumer. So gebe es beispielsweise auch einen Sopran-Dulzian, so groß wie eine Banane.

Flöte und Pommer – eine Weiterentwicklung der Schalmei – spielte Hildegard Wippermann, Laute und Gitarre Ulrich Wedemeier. Die "bereits bei der Entwicklung perfekte Posaune", die sich vom heutigen Instrument lediglich durch den deutlich zarter gebauten Schalltrichter unterscheidet, wurde von Falko Munkwitz gespielt. Die Percussion, bestehend aus mehreren Instrumenten, übernahm Mike Turnbull. Sopranistin Cécile Kempenaers verlieh den Stücken mit ihrer glockenklaren Stimme mehr Tiefe und eine eigene Note.

Eine Reise, die im Advent beginnt und weihnachtlich endet, hatten die Musiker versprochen – mit dem Arbeitstitel "Feliz Navidad", also frohe Weihnachten, war das sicher gut vereinbar. Auch "Gaude, gaude laetare" oder das abschließende "In dulce Jubilo" knüpften an diese Stimmung gekonnt an.

Enthusiastischer Applaus der rund 150 Konzertbesucher war den Musikern so viel Lohn, dass sie sich zu einer Zugabe erneut im Altarraum aufreihten. Schon am Mittwoch, 5. Dezember, um 19 Uhr folgt der nächste Part der adventlichen Konzerte – der Posaunenchor Peterzell unter der Leitung von Roland Schlecker lädt zum "Singen im Advent" in die Petruskirche in Peterzell ein, am zweiten Advent findet um 11 Uhr ein Kantatengottesdienst statt.