St. Georgen Eine Reise durch die Zeit und die Welt

St. Georgen. In Schonach und in der Raumschaft Triberg kennt sie jeder, auch in Freiburg sind sie bereits Kult. Seit einiger Zeit begeistert die Band "Wombats" auch das Publikum in der Bergstadt. Nach den großen Erfolgen der beiden Vorjahre hatte sie das Team des Forums am Bahnhof (FAB) erneut ins Technikmuseum geholt.

Lieder sind alle aus der Feder der Schonacher

Nach wie vor sind die Musiker beeindruckt vom Technikmuseum, das mittlerweile eine ganz enorme Vielfalt bietet. Deutlich mehr als 200 Musikbegeisterte hatte die Band ins Museum gelockt. Von Beginn an herrschte eine tolle Atmosphäre, der Funke sprang sofort über.