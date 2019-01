St. Georgen Eine enge Zusammenarbeit ist das Ziel

St. Georgen. Seit vielen Jahren bereits existiert eine Bildungspartnerschaft zwischen den Zinzendorfschulen in Königsfeld und der EGT AG. Nun reiht sich auch die Realschule St. Georgen in die Liste der Bildungspartner. Die Schulleitung suchte kürzlich zur vertraglichen Vereinbarung die Firmenleitung in Triberg auf. Der gemeinsame Vertrag gewährleistet für die kommenden Jahre eine enge Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen in Sachen Bildung und Ausbildung.

Unter dem Begriff der Bildungspartnerschaft wird mehr als eine reine Schulpartnerschaft verstanden. "In Zeiten des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger, engagierte junge Menschen dabei zu unterstützen, eine möglichst fundierte Ausbildung, ein duales Studium oder eine Weiterbildung zu absolvieren und auch in der Region zu bleiben", so Rudolf Kastner, Vorstandsvorsitzender der EGT AG.

Die Realschule St. Georgen sei hierbei ein idealer Partner. Sie versteht sich als Bildungseinrichtung, die das Ziel hat, ihre Schüler bestmöglich auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten, sei es der direkte Einstieg in eine berufliche Tätigkeit oder ein weiterer Bildungsweg. Dafür sind Lehrer und Schüler bereit, auch außerschulisch Zeit zu investieren.