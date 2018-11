St. Georgen Eine begeisterungsfähige Mannschaft, die mitzieht

Schmidt ehrte für 40 Jahre Jutta Maier, Helmut Schäfer, Brigitte Mädler und Karl-Heinz Klinginger, für 25 Jahre Jutta Hug, Iris Lauble, Eugen Volz und Claudia Klinginger, für zehn Jahre Thomas Krieger, Klaus Zehnder, Silvia Schätzle, Massimo Bonomo, Giovanni Fraschini, Armin Sester und Thomas Neff.

"Mit dem Niedergang der Phonoindustrie gingen in St. Georgen keineswegs die Lichter aus", so Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger. Schmidt präsentiere sich auf dem Weltmarkt. Man sei stolz, so ein erfolgreiches Unternehmen in der Stadt zu wissen.

Standortfaktoren

Der Stadt sei bewusst, dass weiche und harte Standortfaktoren eine immer größere Rolle spielten, und sie stelle sich den Aufgaben wie Schullandschaft, schnelles Internet und öffentlicher Nahverkehr. Man sei bemüht, den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich ein Unternehmen so lange am Markt halte, so Landrat Sven Hinterseh. Er würde sich manchmal wünschen, dass diese Leistung in Debatten anerkannt würde. Familiengeführte Unternehmen hätten in schwierigen Zeiten einen ein bisschen längeren Atem, stünden loyaler zu Mitarbeitern und ließen viel Geld im Unternehmen.

Die Stadt nannte der Landrat bezüglich ihres eigenen Umbaus vorbildlich. Auch der Landkreis wolle ein attraktives Umfeld bieten, so Hinterseh. Man könne nicht mit allem zufrieden sein, der Lückenschluss an der B 523 sei ein Trauerspiel. Symptomatisch für Deutschland sei, dass man für Investitionen zu lange brauche.

Mit Vollgas dabei sei der Landkreis aber beim Thema Breitband. Zudem fließe viel Geld in den ÖPNV.

Schmidt weise jedes Jahr eine außergewöhnliche Entwicklung auf, so Hans-Rüdiger Schewe, Vizepräsident der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Tradition der Jubilarehrung verdiene es, gepflegt zu werden, es sei ein wichtiges Element in Familienunternehmen und ein Zeichen für einen intakten Betrieb, der schon etwas Besonderes bieten müsse. Schewe lobte die Atmosphäre und das starke Zusammengehörigkeitsgefühl. Kraft, Ausdauer und Optimismus steckten Mitarbeiter an, dazu kämen Fürsorge und Vertrauen ineinander.

Sicheres Fundament

Die Firmengeschichte von Schmidt zeige, dass dort wohl das meiste richtig gemacht worden sei. Das Unternehmen sei auch bei der Nachwuchsförderung sehr erfolgreich. Neue Fachkräfte zu gewinnen gelinge nur über das Erfolgsmodell Duale Ausbildung. Es brauche aber auch eine intakte Infrastruktur in allen Bereichen.

Die Jubilare seien Vorbild für alle, die bei Schmidt arbeiteten, so der Betriebsratsvorsitzende Johann Höltl. Er dankte den Geschäftsführern für ständigen Einsatz zur Sicherung der Arbeitsplätze. Helmut Schäfer sprach für die Jubilare und riet diesen, die Ehrung einen Moment auf sich wirken zu lassen. Die 40-jährige Mitarbeit zeigte ihm, dass er für sich den richtigen Weg gewählt habe. Investitionen in Mensch, Maschinen und Gebäude bescherten allen ein sicheres Fundament.