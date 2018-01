St. Georgen Ein Reisetraum erfüllt sich

Am 17. Januar überquerte das Schiff den Äquator. Besatzungsmitglieder werden dort in einem mit Luftballons gefüllten Pool getauft, wenn sie das erste Mal daran teilnehmen. Vier Ruhetage auf See dienten der Erholung, bevor in Südamerika wieder etliche Landgänge auf dem Programm standen. In Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, auch "Ende der Welt" genannt, waren gewaltige Gletscher sowie Pinguine und Seelöwen zu erleben. Frankes Höhepunkt der Reise waren die Statuen der Moai, die Steinskulpturen auf der Osterinsel.