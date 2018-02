St. Georgen Ein Nachmittag mit Märchen und Musik

St. Georgen. Johanna Zelano erzählt Märchen, Theaterteam bietet zudem Kaffee und Kuchen an. Am Sonntag, 4. Februar, 15 Uhr, lädt das Theater im Deutschen Haus in der Gerwigstraße in St. Georgen zur Märchenzeit mit Musik: Johanna Zelano erzählt Ihre Lieblingsmärchen.