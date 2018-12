St. Georgen Ein Krimi aus der Bergstadt fehlt noch

St. Georgen. Je länger Roland Weis während des Interviews darüber nachdenkt, desto interessanter scheint ihm die Idee: ein Schwarzwaldkrimi in St. Georgen, seiner Geburtsstadt. Vielleicht eine Geschichte rund um das ehemalige Kloster? Eine unter den Gemäuern des "Roten Löwen" verscharrte Leiche? Oder ein Mordfall am Klosterweiher? Alles denkbar –­ gäbe es da nicht diesen einen Haken, der zugleich das Besondere an Weis’ Schwarzwaldgeschichten ist.

"Meine Krimis haben immer diese Besonderheit, das dort lebende Personen vorkommen", erklärt der Autor. "Ich muss diese Personen gut kennen, das Vertrauen haben, dass ich sie einfließen lassen kann." Ob die Stammtischler einer bekannten Neustädter Kneipe oder, ­ wie in seinem neusten Werk "Hochmoorleichen",­ der Revierförster aus Hinterzarten – immer wieder schaffen es so lokale Persönlichkeiten in seine Bücher.

Diese für einen Krimi in St. Georgen zu finden, gestaltet sich erst einmal schwierig. Denn bereits vor langer Zeit hat Weis die Bergstadt verlassen. Sein Vater, der bei der Firma Heinemann gearbeitet hatte, zog in den 1970er-Jahren aus beruflichen Gründen mit ihm fort.