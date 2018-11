St. Georgen Ein kleines Stück "TB" bleibt erhalten

Dass es bei der Belegung des Hotels allerdings noch Luft nach oben gibt, räumen alle Beteiligten ein. "Wir haben eine sehr gute Auslastung, das lässt sich bislang ganz gut an", erklärt Papst. Unter der Woche habe man allerdings deutlich mehr Gäste als an den Wochenenden. Hieran wolle man arbeiten.

In den ersten Wochen nach der Eröffnung machte sich auch die schwierige Personallage im Gastronomiebereich bemerkbar. Laut Burkhard Bruning, der die Gesamtleitung des Hauses inne hat, musste man teilweise auch zurückschrauben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. So wurde beispielsweise an manchen Abenden das Restaurant vorerst geschlossen.

Rund 30 Mitarbeiter

"Wir hatten massig Bewerbungen", erklärt Burkhard Bruning. "Aber kaum welche aus der Gastronomie." Hinzu kam: Einige, die eingestellt wurden, warfen das Handtuch. Über Bekanntschaften aus dem Gastronomiebereich konnte man schließlich den Personalengpass bewältigen, so Burkhard Bruning. "Mittlerweile haben wir eine gute Mannschaft zusammen." Der Personalstamm mit Aushilfen umfasse etwa 30 Mitarbeiter, sowohl Fachkräfte als auch ungelernte Kräfte.

Die Verantwortlichen sind sich einig: Der Betrieb muss sich noch einspielen. "Dass alles reibungslos funktioniert, braucht seine Zeit", sagt Papst. Und Benedikt Bruning, Gastgeber und "F&B"-Manager, ergänzt: "Das ist ein ganz normaler Prozess, der stattfinden muss und noch immer stattfindet."

Dabei ist auch klar, dass der Name Papst gewisse Begehrlichkeiten weckt. "Es gab jede Menge Vorschusslorbeeren", sagt Burkhard Bruning. "Nach dem Motto: Was Papst macht, muss ja gut sein." Dass es aber immer Menschen gebe, die es besser wissen und sich entsprechend äußern, sei Teil des Jobs.

Verwechslungsgefahr

Manche Kritik und Äußerungen beruhen derweil allerdings auf falschen Tatsachen. So werden die zwei Unternehmen Papst Licensing und EBM-Papst auch heute noch immer durcheinandergebracht, verrät Benedikt Bruning. Manch einem stoße es daher sauer auf, dass die Familie Papst viel Geld für ein Hotel ausgibt, während EBM-Papst Mitarbeiter entlässt.

Ab und an komme auch einmal ein ehemaliger Tobias-Baeuerle-Mitarbeiter vorbei, um sich anzusehen, was aus seiner früheren Arbeitsstätte geworden ist, erzählt Papst. An Sätzen wie "hier stand doch früher" zeige sich dann, dass trotz des großen Umbaus ein kleines Stück "TB" erhalten geblieben ist.

Alles in allem fällt das Fazit über die ersten Wochen positiv aus. Am stärksten zieht das Hotel derzeit Firmen an, die mitunter auch weitere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Die vergleichsweise hohe Anzahl an Zimmern bringe auch Veranstaltungen wie Tagungen oder Geburtstagsfeiern mit sich. "Unsere Veranstaltungsräume werden schon rege genutzt", erklärt Papst. Man habe viele unterschiedliche Ideen, schließt der Investor. "Nun gilt es, den Mittelweg zu definieren."