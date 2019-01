St. Georgen Ein Jahr mit vielen Aktivitäten

Probenbesuch schwächelt

Gemeinsam habe man ein Jahr mit vielen Aktivitäten gemeistert, so der Vorsitzende Bernd Henninger. Der durchschnittliche Probenbesuch sank von 84,3 auf 79,3 Prozent. Rapide gesunken sei vor allem der Sopran.

Die Schriftführerin Gertrud Obergfell berichtete von Spanferkelessen und Tag des Liedes in Peterzell, Maiwanderung und dreitägigem Waldfest, dem Jahresausflug ins Allgäu und der Teilnahme an einem Herbstkonzert in Sundhausen. Im Dezember fand der Adventsnachmittag für Senioren statt.