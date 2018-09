St. Georgen Ein Altstadtrat sucht seine Wurzeln

Etwa 95 Prozent aller Gottscheer, darunter auch Schusters Großeltern mit ihren Kindern, siedelten Ende 1941, Anfang 1942 um. Wer wollte schon allein zurück bleiben und als "Verräter am deutschen Volk" gelten? Der Haken an der Sache war aber, dass die SS vorher im neuen Siedlungsgebiet rund 40 000 Menschen, überwiegend Slowenen, mit brutaler Gewalt deportierte. Schusters Eltern bezogen gewissermaßen im "Tausch" einen Bauernhof in der neuen deutschen Zone. Dieses Gebiet nahe der kroatischen Grenze bei Guskfeld (Krsco) und Rann (Brežice) stand als weiteres Ziel Schusters auf dessen Marschplan.

Ruinen der Häuser von Warmberg gefunden

Zuvor besuchte er aber den weitgehend zerstörten Friedhof in Nessetal (Koprivnik) und fand auch tatsächlich die Ruinen der Häuser von Warmberg (Topli Vih). Von dort stammt seine Familie, dort ist seine Mutter geboren. Verschiedene slowenisch-deutsche Vereinigungen bemühen sich seit einigen Jahren, die Überreste des Gottscheer Lebens wieder sichtbar zu machen. Aber der Großteil wurde aus Hass und Ignoranz in den 1950er-Jahren unwiderruflich zerstört, darunter Kirchen und Friedhöfe, erfuhr der Bergstädter.

Bei seiner Weiterfahrt riss in den Gottscheer Bergen der Gangzug an seinem Bike. Wegen der Reparatur und der widrigen Witterung kam es zu einem ungeplanten Ruhetag. Dem Fluss Krka entlang gelangte er über Novo Mesto nach Bresice (Ranner Dreieck) an die Save.

Die Gottscheer waren dort nur relativ kurze Zeit und flohen Anfang Mai 1945 im Chaos und unter fürchterlichen Umständen vor den nahenden Partisanen. Über 600 Jahre Gottscheer Siedlungsgeschichte endete tragisch zunächst in steirischen und kärntnerischen Lagern der Alliierten für "Displaced-Persons", lautete Richard Schusters Bilanz.