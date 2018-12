St. Georgen Eigene Kompositionen bereiten viel Freude

"Log On" eröffnet

In erster Linie ist es darum gegangen, die Stücke aufzuführen, die die Band "Electric Eel" demnächst aufnehmen will. Lennard Fiehn, der Tenorsaxofon spielt, hat die Stücke komponiert. Sein Vater stellte zu dem Stück "Satt" fest, dass es sich um das langweiligste Stück der Erde handelt. Gerade dieses war unter den Favoriten für die Aufnahmen. Denn Fiehn wollte von den Besuchern wissen, welches Stück am besten angekommen ist. Am E-Bass begleitete ihn Jakob Obleser und am Schlagzeug Lucas Klein.

Den kurzweiligen Konzertabend eröffnete die Band "Log On". Am Piano erzählte Thomas Duttenhöfner, dass er vor einem Klassik-Konzert etliche Stunden geübt hatte. Inzwischen war es Mitternacht, und ihm war einfach nach einer Komposition zumute. Heraus gekommen ist "Midnight Work", ein Stück, das durchaus für Entspannung sorgte. Simon Bauer am Schlagzeug machte passend dazu Geistergeräusche.