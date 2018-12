St. Georgen Ehemalige sehen sich wieder

Auch Rebekka Isak, sie wohnt jetzt in Meersburg, und Raika Föhrenbacher, derzeit in Freiburg ansässig, gefiel das Wiedersehen in St. Georgen. Die jungen Damen, beide vom Abitursjahrgang 2007, freuten sich, beim Treffen mit dabei zu sein.

Ähnlich äußerten sich die ehemaligen Schüler des TSG, Patrick Dietz, Jona Janz, Alexander Konradi, Tim Zeiser sowie Peter Reutlinger. Ihre Schulzeit liegt zwar noch nicht so lange zurück – Abi-Jahrgang 2017 – aber sie sind trotzdem gern mit dabei. Die Fünf planten dann nach dem Mittagessen, wie sie erklärten, auch beim zweiten Teil des Ehemaligen-Treffens dabei zu sein.

Der begann um 14 Uhr in der Fabrik Obergfell als erstmals gemeinsam stattfindendes Alumni-Treffen des Schulnetzwerks und aller ehemaligen Chor-, Orchester-, Stadtmusik- und Bandmitglieder aus dem Umkreis.

Frühere Schüler sollten Instrumente für spontane Auftritte mitnehmen

Die früheren Schüler wurden in der Einladung dazu aufgefordert, ihre Instrumente für eine spontane Session mitzubringen.

Wie der stellvertretende Vorsitzende Daniel Papst im Vorfeld der Veranstaltung erklärte, sei es eine wichtige Aufgabe des Freundeskreises des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, die Töchter und Söhne des Bergstadt zu vernetzen. Auch dazu diene dieses Treffen.