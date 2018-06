St. Georgen EBM-Papst plant Abbau von Stellen

St. Georgen/Mulfingen (nmk). Die EBM-Papst-Unternehmensgruppe ist weiterhin auf globalem Wachstumskurs: Wie das Unternehmen im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz in Stuttgart mitteilte, schloss das am 31. März 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Umsatzerlös von 2,043 Milliarden Euro ab. Gegenüber dem Vorjahr, in dem 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet wurden, entspricht das einem Wachstum um 7,5 Prozent. Zum Stichtag beschäftigte EBM-Papst 15 115 Mitarbeiter – 717 mehr als im Vorjahr.

"Wir haben es erstmalig geschafft, als Unternehmensgruppe die Grenze von zwei Milliarden Euro zu überschreiten und das mehr als deutlich", kommentierte Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe, die neuesten Zahlen. In Zeiten von Materialengpässen, Kapazitätsproblemen und politischen Unsicherheiten sei dies eine herausragende Leistung. "Wir konnten fast in allen Regionen, in allen Märkten, an allen Standorten wachsen, und das vielfach sogar zweistellig", bilanzierte er.

Doch nach wie vor bereitet der Standort St. Georgen, zu dem auch ein Werk in Herbolzheim gehört, dem Unternehmen sorgen. Hierzu äußerte sich Brandl ebenfalls. Mit dem Betriebsrat und der IG Metall sei man in Gesprächen über einen sozialverträglichen Stellenabbau, erklärte er. Konkrete Angaben zur Zahl der Betroffenen nannte er nicht. Es gehe darum, die Abläufe besser zu organisieren. Teilweise soll auch Arbeit in ein Werk in Rumänien verlagert werden.