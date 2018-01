St. Georgen Drogen mit der Post

Beide müssen sich derzeit vor dem Landgericht Kon­stanz verantworten. Wie bereits berichtet, soll ein Teil des bunten Drogensortiments, das der Jüngere im Raum Frankfurt und in St. Georgen verkauft hat, von dem Älteren geliefert worden sein. Im Angebot waren anfangs vor allem Kokain und Marihuana. Ab Mitte März 2016 soll der 41-Jährige auch Amphetamin und Ecstasy-Tabletten verkauft haben.

Größere Menge im Wert von rund 4000 Euro verschickt

Eine größere Menge Drogen im Wert von rund 4000 Euro konnte in einem Postpaket sichergestellt werden, das vom Wohnort des 60-Jährigen an den 41-Jährigen geschickt werden sollte. Dieses Paket war in einem Verteilzentrum aufgefallen und der Polizei übergeben worden. Nun gerieten die beiden Angeklagten ins Visier der Drogenfahndung.