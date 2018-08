St. Georgen Dönneweg-Quartett eröffnet Bergstadtsommer

Zu Beginn der Saison 2017/2018 gab Frank Dupree sein Debüt in Großbritannien mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 in c-Moll und dem London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Carlos Miguel Prieto. Als ehemaliger Artist-in-Residence der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz führt Frank in dieser Saison seine eigens initiierte Konzertreihe "Connect it!" fort und gestaltet kreative, stilübergreifende Konzertprogramme, in denen er Klassik und Jazz miteinander kombiniert und alle Beethoven Klavierkonzerte vom Klavier aus selbst dirigiert.

Als Künstler, der sich schnell in der internationalen Orchesterlandschaft als Solist etabliert hat, trat Frank Dupree mit dem Orchestre de Chambre de Paris, dem Minnesota Symphony Orchestra, dem Malmö SymfoniOrkester, dem Kristiansand Symfoniorkester, dem Auckland Philharmonia Orchestra, dem Beethoven Orchester Bonn, der Weimarer Staatskapelle, dem Berner Symphonieorchester und dem Musikkollegium Winterthur auf. Sowohl Klavierrezitals als auch Kammermusik spielen in Franks musikalischem Schaffen eine große Rolle.

Vom Klavier aus zu dirigieren, ist Franks besondere Leidenschaft. 2012 wurde er für seine Beethoven-Interpretation als Pianist und Dirigent mit dem ersten Preis beim internationalen Hans-von-Bülow-Wettbewerb in Meiningen ausgezeichnet.

1991 in Rastatt geboren, wird Frank Dupree seit seinem sechsten Lebensjahr von Professor Sontraud Speidel unterrichtet und gefördert. 2017/2018 setzt Frank Dupree sein Studium an der Hochschule für Musik Karlsruhe im Master-Studiengang Klavier fort.

