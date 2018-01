St. Georgen Diskussion um Schwarzwild

St. Georgen-Brigach. "Schweinepest und Wiesenschäden: Was kommt da auf uns zu?" Diese Frage steht bei einer Podiumsdiskussion auf Einladung der Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch, 17. Januar, ab 19.30 Uhr im Brigachhaus in St. Georgen-Brigach im Mittelpunkt.