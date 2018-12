St. Georgen Digitale Lösungen für die Ausbildung

Mit 3D spielend lernen

"Das Thema Anatomie ist zum Beispiel sehr theoretisch. Es ist toll, wenn man Sachen durch das Visualisieren erleben kann", meinte Corinna Kaiser, Praxisanleiterin im Elisabethhaus. "Wenn man mal virtuell durch den Darm geht, dann versteht man das viel besser. Das bleibt", fügte Erchinger hinzu. Und: "Wenn man sieht, wie die Klappen im Herzen funktionieren – das finde ich einfach klasse."

Nun werden in mehreren Workshops zuerst die Ausbilder fit gemacht für die Bildung 4.0. Das Ziel ist, gemeinsam zu entdecken, welche Möglichkeiten es gibt und welche davon in der Pflegeausbildung sinnvoll eingesetzt werden können.

Christoph Gawel von der Firma Imsimity gab beim Workshop Einblicke in die digitale Entwicklung der vergangenen Jahre. Er hob hervor: Mit 3D-Videos, Touch Displays und VR-Brillen könne man spielend lernen, wobei das Lernen eindeutig im Vordergrund stehe. Gawel betonte, dass das Eintauchen und die Interaktion die virtuellen Methoden auszeichneten. Auch die Forschungsergebnisse hätten inzwischen bewiesen: Das Erlebnis beim Einsatz der virtuellen Realität (VR) steigert den Lerneffekt.

Was davon ist in der Pflegeausbildung umsetzbar? Einerseits das theoretische Lernen mit speziellen didaktisch aufgebauten Lernmodulen und interaktiven Aufgaben, schilderte Gawel. Andererseits auch das Üben von Arbeitsabläufen mit Hilfe von VR.

Einige Module aus den Bereichen Biologie und Anatomie wurden in den Räumen des Technologiezentrums bereits entwickelt – in einem virtuellen Herz etwa kann man mit einer speziellen Brille schon jetzt umherwandern. Nun werden die Workshops zeigen, wo die digitale Reise in der Pflegeausbildung weiter hingeht.