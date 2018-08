St. Georgen Dieter Vaas gibt den Notizblock weiter

Ein Bereich, der dem 63-Jährigen besonders am Herzen lag, waren die Partnerstädte Scandale in Italien und Museros in Spanien. Aber auch in andere europäische Länder, vor allem nach Bosnien-Herzegowina pflegt Vaas freundschaftliche Bande. Und immer bewirteten er und seine Frau Daniela die Gäste aus dem In- und Ausland gerne bei sich im Eigenheim am Winterberg. Doch das Haus wollen Daniela und Dieter Vaas verkaufen. Im Herbst zieht es die beiden zurück in ihren Heimatort Mögglingen im Ostalbkreis, der zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen liegt. Vor allem familiäre Hintergründe sind für diesen Schritt verantwortlich.

Die journalistischen Impulse in St. Georgen und Königsfeld setzt künftig Nadine Klossek. Die gebürtige Freiburgerin wuchs in der Breisgau-Metropole auf, wo sie nach dem Abitur Englisch und Geschichte studierte. Ihr Volontariat beim Schwarzwälder Boten absolvierte sie in den Lokalredaktionen Rottweil und Nagold sowie am Verlagssitz in Oberndorf.

Nachdem die Redakteurin zunächst für mehr als ein Jahr die Urlaubs­vertretungen in St. Georgen, Triberg und Furtwangen übernommen hatte, hat sie seit Januar dauerhaft ihren Schreibtisch in der Lokalredaktion am Marktplatz in St. Georgen bezogen. Gemeinsam mit einem Volontär und einem Team von freien Mitarbeitern wird die 26-Jährige für spannenden Lesestoff sorgen.