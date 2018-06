St. Georgen Dienstags trifft er die Kanzlerin

Aber auch die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr sind voll im Gange, so der Abgeordnete weiter. "In Deutschland nehmen wir seit einigen Jahren mehr Geld ein, als wir ausgeben. Somit tilgt Deutschland Schulden. Das ist ein hervorragendes Signal an Euch und an die Folgegenerationen."

Die Schüler wollten in der weiteren Diskussion unter anderem wissen, was Frei von Jugendgemeinderäten hält. Aus seiner Sicht sei es "extrem wichtig, dass sich junge Menschen mit ihrer Lebenssicht in politische Prozesse einbringen, gerade auch in unserer alternden Gesellschaft." Deshalb findet Frei die Arbeit von Jugendgemeinderäten wie in St. Georgen "großartig".

"Leider ist aber das Interesse junger Menschen an Politik in den vergangenen 25 Jahren spürbar gesunken", brachte er seine Erfahrungen zum Ausdruck. Wie man junge Menschen für Politik begeistern kann, sei im Moment auch in seiner Aufgabe als CDU-Kreisvorsitzender eine der größten Herausforderungen, gab Frei zu.

Man muss immer am Puls der Zeit bleiben

Auf die Frage "Wann lesen sie sich das notwendige Wissen an?" entgegnete Frei: "Permanent. Da hilft zum Glück auch die moderne Technik. Aber vieles ist heute sehr schnelllebig, sodass man immer am Puls der Zeit sein muss. Man liest im Flieger, in der Bahn oder auch in Sitzungen. Außerdem spreche ich mit Menschen, die mit meinen Themen in der Politik beschäftigt sind. Ich werde somit mit jedem Termin ein Stück klüger."

In Bezug auf den von den Schülern thematisierten allgegenwärtigen Schmutz auf den Straßen von Berlin erzählte Frei von seiner Dienstreise nach Indien. "Als ich nach dem Rückflug wieder in Tegel gelandet bin, dachte ich nur, wie alt die Menschen in Deutschland im Schnitt doch sind, wie wenige Menschen bei uns leben und wie fantastisch leise und sauber es ist." Für ihn sei es ein typisches Beispiel dafür, wie relativ vieles – insbesondere auch vieles in der Politik – doch sei.