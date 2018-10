St. Georgen Die Wagen nehmen Gestalt an

St. Georgen-Brigach. So auch die Landjugend in Brigach. Dort werkeln die Jugendlichen eifrig am Wagen für das 57. Kreiserntedankfest vom 5. bis 8. Oktober in Weiler.

Gebaut wird der Wagen in der Halle von Ortsvorsteher Georg Wentz. Das sei äußerst großzügig und keineswegs selbstverständlich, so die Vorsitzende Sabrina Fichter. Denn die Halle werde über mehrere Monate hinweg benötigt.

Die Arbeiten begannen laut Vorsitzendem Raphael Schwer bereits im August. Seitdem seien etwa 15 bis 20 Mitglieder jeden Werktag zwei Stunden vor Ort. Zum Ende hin werde sogar an sieben Tagen, am Wochenende dann ganztags am Wagen gebaut. Denn zu tun gibt es einiges – nicht nur bei der Grundkonstruktion, sondern auch bei den Aufbauten und nicht zuletzt bei der aufwendig gestalteten Dekoration.