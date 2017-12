Wintersport ist im Skigebiet in Oberkirnach möglich. Der Brigachlift läuft bereits. Der Andrang hielt sich trotz sehr guter Schneeverhätlnisse am Freitag noch in Grenzen. Der Kesselberglift beginnt Samstag, 2. Dezember, ab 9 Uhr und abend mit Flutlicht bis 21.30 Uhr. Der Schloßberglift folgt am Samstag um 9.30 Uhr. Die Loipen rund um die Bergstadt sind noch nicht gespurt. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.st-georgen.de oder www.dasferienland.de Foto: Vaas