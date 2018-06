St. Georgen "Die Richtung stimmt schon mal"

St. Georgen. Ende September vergangenen Jahres musste das Unternehmen mit Stammsitz in Sontheim an der Brenz mit den drei deutschen Standorten in Sontheim (Baden-Württemberg), Dillingen (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg) sowie 15 Tochtergesellschaften weltweit infolge wiederholter wirtschaftlicher Turbulenzen verkauft werden.

1300 Mitarbeiter wussten nicht, wie es mit ihrer Firma weitergehen wird. Chinesische und internationale Investoren gaben ebenso wie deutsche Kaufinteressenten Angebote für eine Übernahme ab, den Zuschlag bekam letztlich die österreichische Helmut Rothenberger Holding mit Sitz in Salzburg.

Mit der Übernahme wurde zugleich der 58-jährige Österreicher Gerhard Glanz neuer Geschäftsführer, der mit der Restrukturierung des traditionsreichen Spannmittelherstellers beauftragt wurde. Erstmals seit mehr als zehn Jahren nun weist das Unternehmen Gewinne aus.