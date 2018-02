St. Georgen Die Nummer eins

Am Sonntagmorgen ging es in die Großsporthalle, in der jede Guggenmusik noch einmal ihr Bestes geben konnte. Die Peterzeller hatten erst gegen Ende ihren letzten Auftritt. Sie sammelten nochmals all ihre Kräfte und präsentierten eine wahres Guggenmusik-Feuerwerk auf der Bühne. In der voll besetzten Halle herrschte einmal mehr ausgelassene Stimmung. Die Zuschauer belohnten den großen Einsatz: Der Preis für den besten Stimmungsmacher ging zum vierten Mal in Folge an "Bloosarsch".