St. Georgen Die Leidenschaft, neue Blickwinkel zu entdecken

"Restaurations- und Bauarbeiten waren mein Schwerpunkt. Da habe ich super Handwerk gelernt", sagt er. Und: Das hilft ihm in seiner künstlerischen Tätigkeit enorm weiter, auch wenn er wegen seiner Asthma-Erkrankung nicht als Schreiner arbeiten kann. "Dank meiner Schreiner-Erfahrung habe ich zum Beispiel keine Angst vor großformatigen Projekten", sagt der 43-Jährige.

Eines davon ist das drehbare Bett mit Steuerungseinheit, das ein Raumfahrt-Erlebnis bietet – das hat Wolf im Jahr 2013 entwickelt. Möglich wird durch das ungewöhnliche Kunstobjekt etwa eine Nacht im Orbit des Merkur.

Wenn Wolf zurückdenkt, weiß er genau, wann ihn der Maschinenkunst-Virus gepackt hat: Bei seinem Aufenthalt in Barcelona im Rahmen eines Austausches hat er spannende Einblicke in die Kunstszene bekommen – und sich danach sofort an der Kunstschule in Zürich beworben.

Seitdem haben experimentelle Videos und Kunst am Bau, überdimensionale Installationen und Einsätze als Filmausstatter sein Portfolio bereichert. Auch im akademischen Bereich hat Wolf gearbeitet: An der Hochschule in Zürich war er fünf Jahre lang als Assistent tätig, hat Labors für performative Schnittstellen betreut und Lehrveranstaltungen gegeben. "Es hat total viel Spaß gemacht, Diskussionen zu führen und anderen zu helfen, ihre Ideen zu verwirklichen", schwärmt der Künstler.

An der Queen Mary University in London hat er sich dann als Doktorand mit dem Thema "Bewegung von Objekten" beschäftigt. "Es war eine sehr intensive Zeit, aber meine Ideen für künstlerische Arbeiten musste ich aufs Abstellgleis stellen", macht er klar. Jetzt will der 43-Jährige nachholen. Jeden Tag tüftelt und experimentiert er in der St. Georgener Künstlerresidenz, um neue, spannende Projekte auf die Beine zu stellen, Installationen zu kreieren und Performance-Auftritte vorzubereiten.

Das Thema Bewegung fasziniert ihn nach wie vor – und davon zeugen viele seiner Werke. Dass die Menschen die Stirn runzeln, wenn sie seine Kunst sehen, habe er nur selten erlebt. "Meine Arbeiten sind eigentlich niederschwellig. Ich benutze viele Alltagsgegenstände, und da muss man nicht viel dazu erklären", sagt Wolf. Und: "Die Offenheit, etwas Neues zu sehen, zu erleben, ist hier in der Region besonders groß", weiß er. "Durch die vielen Unternehmen, die hier ansässig sind, herrscht hier eine sehr große Technikaffinität. Die Menschen unterhalten sich gern über technische Feinheiten und wagen den Blick über den Tellerrand", stellt der Künstler fest.

Diese Offenheit will er nutzen, um St. Georgen als einen wichtigen Ort in der Kunstszene zu etablieren. Zusammen mit zehn Mitstreitern hat er deshalb den Verein "Global Forest" gegründet – und kümmert sich als stellvertretender Vorsitzender darum, künstlerische Potenziale weiter auszubauen, Projekte zu gestalten und regelmäßige Events anzubieten. Passend zur Geschichte der Stadt wird viel im Bereich Soundtechnik angeboten –­von den Klangspielen über Workshops bis zum Vogelsang-Event. "Wir möchten ›Kunst in der Fläche‹ fördern und den Menschen Dinge zu sehen geben, die man sonst in der Region nicht sieht", fasst Wolf die Idee hinter dem Verein kurz zusammen.

Er selbst fühlt sich nach längeren Aufenthalten in europäischen Metropolen im Schwarzwald wohl. "Auf dem Land hat man seine Ruhe. Hier gibt es wirklich viel Raum, um sich auszuprobieren, ohne sich viel ablenken zu müssen." Die Ruhe sei gut für die Inspiration, erklärt er.

Was für ihn sonst noch wichtig ist: neugierig zu sein, Augen und Ohren offen zu halten. Für die Zukunft nimmt sich der 43-Jährige vor, mehr Performance-Kunst zu zeigen. "Ich will mich professionalisieren, mit Galerien Kontakt aufzunehmen und anfangen, meine Arbeiten zu verkaufen", sagt er.

Anfragen habe er bereits – für seine geschnitzten Außerirdischen-Figuren genauso wie für die Roboter-Haarbürsten. "Mein persönliches Ziel für die kommenden zwei Jahre ist eigentlich ein Experiment. Ich will schauen, ob ich so lange von meiner Kunst leben kann", sagt Wolf und schmunzelt.