St. Georgen Die Lage in der Ortsmitte ist ein großer Vorteil

Bei der Renovierung packen viele Gemeindemitglieder an

Laut dem Ortsältesten Volker Martin waren die Gemeindemitglieder sehr aktiv bei der nötigen Renovierung der Räume. Der Boden musste teilweise erneuert, die Wände gestrichen und eine Wand eingezogen werden, um einen Besprechungsraum zu schaffen. Angedacht ist der Einbau einer kleinen Küchenzeile. Schon vorhanden war ein Raum fürs Pfarramtsbüro.

Der Raum sei zwar nicht riesig, reiche aber für Gruppen, die sich unter der Woche treffen, so Martin. Dennoch seien einige ausgelagert worden, teilweise in die Räume unter der Kirche in Langenschiltach oder in die dortige Kirche selbst. Der Posaunenchor werde künftig in der Peterzeller Kirche proben. Manche Gemeindemitglieder stellten gar Privaträume zur Verfügung, auch zur Lagerung von Utensilien. Die Seniorenfeier findet im Vereinsheim des FC Viktoria statt.