St. Georgen Die großen Gewinne bleiben in der Bergstadt

St. Georgen (hü). Ausschließlich Einwohner der Bergstadt kommen in den Genuss der ersten drei Preise des diesjährigen Weihnachtsgewinnspiels des Handels- und Gewerbevereins (HGV). Der erste Preis, eine Kreuzfahrt auf dem Bodensee inklusive Rigoletto-Aufführung und Fünf-Gänge-Menü in Bregenz, geht an Maria Moosmann-Veit. Den zweiten Preis, ein Wellnesswochenende im Elsass, erhält Petra Fuchs. Über den dritten Preis, eine neue Brille, darf sich Uwe Wetzel freuen. Die Preise vier bis zehn gingen derweil an Inge Ebner, Franziska Lohrer und Stephanie Ahn aus St. Georgen, Kordula Beha-Hildebrand aus Obereschach, sowie Werner Fichter, Monika Raith und Irmgard Kienzler aus St. Georgen.