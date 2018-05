St. Georgen Deutsche Meisterschaft

Vor einer großen Zuschauerkulisse in der Classic-Arena in der Keglerhochburg Eppelheim konnte der Post SV über drei Tage einige beachtliche Erfolge erzielen.

In der Seniorenklasse C erreichte Fabian Stimac mit 870 Holz den hervorragenden dritten Platz. Vierter wurde mit 850 Holz Hansjörg Müller. Den sechsten Platz erzielte Walter Brückner mit 781 Holz. Erwähnenswert ist dabei auch, dass sich bei sechs Finalteilnehmern drei Kegler aus St. Georgen qualifizierten. In der Seniorenklasse A erreichte Hartmut Brause ebenfalls das Finale und spielte sich mit 890 Holz auf einen sehr guten fünften Platz.

Senioren gut aufgestellt