St. Georgen Detlev Schönauer in seiner Paraderolle

Mit diesem Kabarettabend wird das Festwochenende zum 40-jährigen Bestehen des Ökumenischen Zentrums eingeläutet, das mit dem Gemeindefest am Sonntag, 17. Juni, ab 10.30 Uhr gefeiert wird.

"Das schreit doch zum Himmel" ist das Motto des musikalisch-satirischen Kirchenkabaretts von und mit Detlev Schönauer. Das neue Programm des ehemaligen Physikers und Kirchenmusikers ist eine Auseinandersetzung mit der Problematik des Christseins in unserer Zeit. "Denn es ist wahrlich nicht einfach, in der heutigen Welt mit ihren allgegenwärtigen Verlockungen zu bestehen und dabei seinen Glaubensgrundsätzen treu zu bleiben", heißt es in einer Pressemitteilung.

Schwierigkeiten mit Glauben und Kirche werden beleuchtet