St. Georgen Der Tod als attraktive Alternative

St. Georgen. Der offene Umgang mit seiner Erkrankung ist Andy Feind sehr wichtig: Seit seinem 16. Lebensjahr, als seine beste Freundin auf dem Weg zu ihm bei einem Unfall ums Leben kam, leidet er unter Depressionen.

"Der schwarze Hund kommt als Welpe zu dir und du sorgst dafür, dass er wächst – er ist dein ständiger Begleiter", hatte schon Winston Churchill erkannt. Depression, das sei nicht nur "Lass dich nicht hängen, geh mal raus an die frische Luft, das wird dir gut tun", klärte Feind bei der Lesung vor gut 50 Besuchern in der Stadtbibliothek auf.

Aufklärung und der sensible Umgang mit der Krankheit der Seele ist sein Anliegen. Deshalb gab er im Rahmen einer Autorenlesung Einblicke in sein Seelenleben. Er las aus seinem Buch "Gedankengewitter – Inmitten meines Depressionstornados", in dem er über seine Erkrankung spricht.