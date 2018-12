St. Georgen Der Finalakkord ist das i-Tüpfelchen

In andere Gefilde führte das durch den Drummer betont jazzige "Oh happy day" mit fetzigem Schluss, und eine lustige Geschichte wurde mit "Frosty, the snowman" erzählt, die nicht nur durch die roten Weihnachtsmann-Mützen beeindruckte. Danach wurden Erinnerungen an Harry Belafonte mit dem Folksong "Jamaica Farewell" bei lateinamerikanischen Rhythmen und gekonnter Schlagzeugeinlage geweckt. Eine Kombination war mit einem Christmas-Medley zu hören, und die Bläser-AG vermittelte ein schwungvoll-bluesiges "Everybody needs somebody". Wer kennt sie nicht – die Trickfilm-Familie Feuerstein? Die Bläser-AG setze sie musikalisch in Szene und bot einen voluminösen Finalakkord.