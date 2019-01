St. Georgen Der digitale Dienstweg hilft

Für den Jahresrückblick und -ausblick habe ihm sein Arzt glücklicherweise grünes Licht erteilt – immerhin sei er lediglich krankgeschrieben, per se aber nicht dienstunfähig. Dennoch sei derzeit nicht absehbar, wann er wieder im Rathaus an seinem Schreibtisch Platz nehmen könne. Wenn alles optimal laufe, wäre er gern im Mai wieder im Dienst. Die Therapie habe bislang gut angeschlagen, nun stehen ihm allerdings noch weitere Behandlungen bevor.

"Was im Rathaus geleistet wird, ist enorm. Es ist wirklich super, wie es läuft", sagte Rieger. Sowohl seine Stellvertreter als auch die Amtsleiter, der Gemeinderat und die Verwaltung leisteten großartige Arbeit. "Ich habe bislang keinen Tag gehabt, an dem ich dachte, ich muss mir Sorgen machen", meinte er. "Aber natürlich würde ich am liebsten morgens ins Auto sitzen und zur Arbeit fahren."

Für seine Stellvertreter ist es derweil selbstverständlich, dass sie die Arbeit bis zur Genesung des Stadtoberhauptes auffangen. "Das Wichtigste ist, dass sich Herr Rieger vollständig erholt", betonte Hansjörg Staiger. Laut Manfred Scherer helfe bei der Bewältigung der Aufgaben vor allem, dass man bereits vor Riegers Erkrankung einbezogen wurde. Und Joachim Kleiner ergänzte im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Verwaltung: "Wichtig ist uns auch, dass das Vertrauen da ist. Und es hat sich bisher gezeigt, dass das gut läuft."