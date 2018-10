St. Georgen Der Bogen flitzt nur so über die Saiten

St. Georgen. Die am Schluss auftretende Agata Riley mit ihrer Violine erzeugte eine große Aufmerksamkeit beim Publikum. Gekleidet im schwarzen Biedermeierstil und mit ihren feuerroten Haaren erinnerte sie sofort an den italienischen Teufelsgeiger Niccolò Paganini – und sie spielte auch so feurig.

Grandiose 60 Minuten im Ökumenischen Zentrum

Der Bogen flitzte nur so über die Saiten, sehr zur Freude der Zuhörer. Riley meinte zu dem Stück Kaprys op. 29,3 von Karol Lipinski: "Er hat Paganini tatsächlich kennengelernt und von ihm eine Violine geschenkt bekommen." Für dieses Stück benötigte die Violinistin zwei Notenständer für die über zweieinhalb Meter langen Notenblätter.