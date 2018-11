St. Georgen Der Alltag ist korrupt

Der Alltag sei unglaublich korrupt, sehr schwierig die Rolle der Frau. Viele würden mit 13, 14 Jahren verheiratet, oft in Zwangsehen. Ältere würden verehrt, was dazu führe, dass man Dinge tue, von denen man wisse, dass sie nicht gut seien, wenn sie von Älteren vorgeschlagen wurden. Die größte Unhöflichkeit sei in Kirgisistan, pünktlich zu Verabredungen zu kommen, schilderte Schälike.