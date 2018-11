St. Georgen Den Trauernden Hilfe bieten

St. Georgen. Für Johannes Hilser, Mesner der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn, steht am Sonntag, 25. November, ein ganz besonderer Tag an: In Freiburg wird er zusammen mit fünf weiteren Männern in einem festlichen Gottesdienst im Freiburger Münster von Weihbischof Michael Gerber zum Ständigen Diakon geweiht. "Ständig" heißt, dass Johannes Hilser immer Diakon bleiben wird – im Gegensatz zu Priestern, bei denen das Diakonat eine Vorstufe zur Priesterweihe ist.

In der Gemeinde engagiert

Hilser war und ist in St. Georgen als Ministrant, Sternsinger, Organist, in der Kolpingfamilie und im Kirchenchor aktiv. Sein großes Hobby ist die Kirchenmusik. Glaube ist für den St. Georgener Anfang und Ende: "Wenn ich den Glauben verliere, habe ich kein Leben mehr", sagt er.