St. Georgen Das Flair längst vergangener Epochen

St. Georgen. Im Forum am Bahnhof in St. Georgen, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, zeigen am 2. Dezember die Modellbahn-Crew, das US-Railway-Team und Stefan Schonhardt aus Furtwangen verschiedene Modelleisenbahnanlagen, die in der Region ihresgleichen suchen.

Ein besonderes Highlight ist die erste Präsentation der Modellbahnanlage, die in einer spektakulären Aktion von Tübingen nach St. Georgen transportiert wurde. Die letzten Meter legte die elf Meter lange und 1,3 Tonnen schwere Anlage an einem Autokran schwebend bis kurz vor ihrem neuen Standort im Obergeschoss der ehemaligen Uhrenfabrik Staiger zurück. Ob Wände, Fenster oder Türen, was der Anlage im Wege stand, wurde kurzerhand abgebaut und nach der Passage wieder original in Stand gesetzt.

Nun wird die vollständig computergesteuerte Anlage wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die von Albrecht Schüle in über zehn Jahren liebevoll gestaltete Anlage hält auch höchsten Ansprüchen an die Modellbaukunst stand. Ob die detailreich gestaltete Gärtnerei oder das Bahnbetriebswerk, das großzügige Bahnhofsgelände oder die majestätische Burg im linken Anlagenteil – man kann sich kaum sattsehen an den unzähligen kleinen Geschichten, welche die Anlage zu erzählen weiß.