St. Georgen Coronavirus: Weitere Untersuchungen im Lorenzhaus

"Keine Diskussion" gebe es bei den Kontrollen, so Schrieder. Jeder im Lorenzhaus habe sich diesen zu unterziehen und einen entsprechenden Abstrich machen zu lassen. Dabei handle es sich um die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes, teilt der Geschäftsführer mit.

Den sechs Bewohnern, bei denen Anfang Mai das Coronavirus festgestellt wurde, gehe es den Umständen entsprechend gut. Zum Teil hätten diese Symptome gezeigt, eine Behandlung im Krankenhaus sei jedoch unter den Fällen nicht notwendig gewesen, so Schrieder.

Da das Lorenzhaus mit den Fällen Anfang Mai entsprechend vorbelastet war, wurde nun am Montag weitere Massentests durchgeführt. Ziel dieser engmaschigen Kontrolle im Lorenzhaus sei es, einen Überblick über die Situation in der Pflegeeinrichtung zu bekommen.

Wenn man wisse, wer infiziert sei, könne man Kranke entsprechend isolieren und die Schutzmaßnahmen hochfahren, so der Geschäftsführer. Diese Vorgehensweise unterstützt die Evangelische Altenhilfe ausdrücklich. Wie Schrieder betont, sehe man in dieser Vorgehensweise den "einzig richtigen Weg". Nur so ließen sich "Schwachstellen eliminieren".

Elisabethhaus nicht zu Massentest verpflichtet

Momentan legt die Evangelische Altenhilfe den Fokus immer noch auf das Lorenzhaus, teilt Schrieder mit. Das Elisabethhaus als "nicht betroffene Einrichtung" sei indes nicht zu einem Massentest verpflichtet, wie noch Anfang Mai eigentlich angegeben. Die Vorbereitungen hierzu seien allerdings in vollem Gange.

Die Hürde hierbei: Ein Test ist nur mit dem Einverständnis der Bewohner durchführbar. Anders als im Lorenzhaus, wo eine Kontrolle Pflicht ist, braucht es im Elisabethhaus also das Einvernehmen möglichst vieler Bewohner, um ein umfassendes Bild über den Krankenstand im Heim zu bekommen.