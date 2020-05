St. Georgen Coronavirus: Seniorenheim lockert Sicherheitsauflagen

Wie Markus Schrieder, Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe, am Freitag gegenüber dem Schwarzwälder Boten berichtete, seien am Mittwoch die letzten Ergebnisse der Nachtestung eingetroffen. "In einem zweiten Anlauf wurden am Montag vor einer Woche noch mal 150 Mitarbeiter und Bewohner getestet", sagt Schrieder. "Alle waren negativ." Trotzdem sei man lediglich "verhalten freudig". Denn der erneute Ausbruch habe gezeigt, dass man noch lange Zeit mit dem Virus leben müsse.

Aus diesem Grund findet nun sowohl im August-Springer-Weg als auch im Elisabethhaus in der Innenstadt - das bislang noch keinen Corona-Fall hatte - ein Umdenken statt. "Wir arbeiten derzeit an einem aufwendigen Konzept für alle Bereiche, um ein Zusammenleben zu gestalten", erklärt er. Soll heißen: Radikale Maßnahmen wie die Isolation der Senioren oder Besuche durch Plexiglasscheiben sollen bald der Vergangenheit angehören.