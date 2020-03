St. Georgen Coronavirus: Mitarbeiter müssen zu Hause bleiben

Der Standort St. Georgen umfasst nicht nur die beiden Werke in der Kernstadt sowie im Hagenmoos, sondern auch je ein Werk in Herbolzheim und in Lauf an der Pegnitz. Insgesamt sind dort 1700 Personen beschäftigt. Die meisten, 850 Angestellte, arbeiten in St. Georgen. Da dort die Hauptverwaltung zu finden ist, sind verhältnismäßig viele Bergstädter betroffen: etwa 500 Stück. Die restlichen 200 Mitarbeiter, die nun vorerst zu Hause bleiben, verteilen sich auf die anderen Standorte, wo knapp 550 Menschen in Herbolzheim, etwa 300 in Lauf angestellt sind.

Weitere Maßnahmen werden geprüft

Laut Hannig ist St. Georgen der erste Standort in der EBM-Papst-Gruppe, der von Kurzarbeit betroffen ist. Allerdings werde auch für die Zweige in Mulfingen und Landshut geprüft, in wie weit die Maßnahme durch die Corona-Krise helfen könnte.

Darüber hinaus räumt Hannig ein, dass auch den nun verbleibenden 1000 Mitarbeiter in den jeweiligen Werken möglicherweise Kurzarbeit droht. Noch habe man in der Produktion Aufträge, die in früheren Tagen eingegangen waren, abzuarbeiten. Die Betonung liegt allerdings auf noch. "Wenn nicht mehr kommt, folgt aber auch hier die Kurzarbeit."