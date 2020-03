St. Georgen Coronavirus: EBM-Papst: 20 Mitarbeiter in Quarantäne

Laptops für Mitarbeiter werden angeschafft

Man setze im Unternehmen auf Hygienemaßnahmen wie Flächendesinfektionen oder die Unterrichtung der Mitarbeiter im Händewaschen. Dies sollte allerdings auch in Grippezeiten eine Selbstverständlichkeit sein. "Ferner erfassen wir kürzlich erfolgte Reisen aller Mitarbeiter und können so im Bedarfsfall Mitarbeiter freistellen", meint Saile. Im Falle einer Infektion könne der Betrieb reibungslos weiterlaufen.

So wie A. Maier reagieren viele Unternehmen. Der Tenor: Viel Hygiene, noch mehr Aufklärung und die Abschottung möglicher Infizierter.

Die EGT-Unternehmensgruppe, die am Standort St. Georgen etwa 60 Personen beschäftigt, geht noch einen Schritt weiter. "In den einzelnen Geschäftsbereichen wurden die wesentlichen Bereiche zur Aufrechterhaltung eines Notbetriebs abgefragt", erklärt Pressereferentin Andrea Pfrengle. "Hier werden zusätzliche Laptops für die jeweiligen Mitarbeitenden angeschafft, um die entsprechenden Prozesse auch im Homeoffice in Gang halten zu können." Die Führungskräfte hätten derweil jederzeit die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.

"Strom- und Gas-Lieferengpässe gibt es keine. Auch auf den Baustellen der EGT Gebäudetechnik GmbH läuft alles normal", so Pfrengles positive Bilanz.

Während sich die Firma J. G. Weisser, die ein Tochterunternehmen in China hat, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten nicht zu wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Auswirkungen äußern möchte, wird man bei EBM-Papst deutlicher.

Das Unternehmen, das weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter beschäftigt, darunter auch in China, nimmt das Problem sehr ernst. "Als Unternehmen hat EBM-Papst eine Fürsorgepflicht: Die Gesundheit der Mitarbeiter und ihrer Familien steht für uns an erster Stelle", erklärt Pressesprecher Hauke Hannig.

20 Personen sind in Quarantäne

Man habe daher unterschiedliche "Task Forces" eingeführt, die sich über die Standorte hinweg abstimmen und sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes orientieren. "Wir haben viele gute Tipps unserer chinesischen Kollegen erhalten und umgesetzt, zum Beispiel die Sitzplätze in den Kantinen zu entzerren oder tägliches Temperaturmessen", erklärt Hannig.

Für Menschen, die im Risikogebiet unterwegs waren oder mit möglichen Betroffenen in direktem Kontakt standen, werden Tests und Quarantäne-Zeiten angeordnet. Am Standort St. Georgen seien bislang 33 Personen von den Vorsichtsmaßnahmen betroffen gewesen, 13 seien zurück, 20 Personen weiterhin in 14-tägiger-Quarantäne.

Im Hinblick auf die wirtschaftlichen Folgen erklärt Hannig, dass sich diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen lassen. "Was wir jedoch feststellen ist, dass Kosten für Lieferungen aus China sehr stark im Preis gestiegen sind."

Man beziehe beispielsweise Elektronikbauteile aus Südkore, mechanische Zukaufteile aus Italien und Magnete und Rohleiterplatten aus China. Fehlt ein Teil, hängt daran das Produkt. Allerdings betont er: "Nach tagesaktueller Sicht ist die Belieferung mit Produktionsteilen für die nächsten Wochen gesichert."

Johannes Pfeffer, der derzeit seinen letzten Monat als aktiv agierender Geschäftsführer von EBM-Papst St. Georgen absolviert, fügt hinzu: "Wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, würde ich schon sagen, die Weltwirtschaft wird durch Corona eine Delle bekommen. Das wird sich vielleicht zur Jahresmitte hin nivellieren, aber auf das ganze Jahr 2020 gesehen, wird es das Wirtschaftswachstum nach unten drücken."