St. Georgen Corona-Massentest im Lorenzhaus

Laut Schrieder hat die Angestellte auf der Ebene gearbeitet, die bis vor Kurzem noch von Corona befallen war. Am Montag habe sie wegen Erkältungssymptomen den Arzt aufgesucht. So wurde der neue Covid-19-Fall im Altersheim bekannt. Während Anfang April, als erstmals das Virus ausbrach, nur symptomatisch getestet wurde, hat das Gesundheitsamt nun besagten Massentest verordnet. Woher die Kehrtwende?

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis, dass man damit einer Anordnung der Landesregierung folge. Diese habe in der vergangenen Woche beschlossen, die Testungen generell auszuweiten. "Da es sich bei einem Alten- und Pflegeheim um einen sensiblen Bereich mit einer Risikogruppe handelt, muss eine Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus schnell erfolgen können", erklärt die Sprecherin.

Kein Kontakt über Hausgeschosse hinaus

Das erklärt auch, warum nicht nur die Ebene getestet wurde, auf der die Angestellte arbeitete – denn bekanntlich sind die Stationen in beiden Altersheimen von St. Georgen mittlerweile strikt getrennt, sodass weder Bewohner noch Mitarbeiter über Hausgeschosse hinaus Kontakt haben könnten.

Für Schrieder ist die neue Richtlinie des Landes eine positive Entwicklung. "Grundsätzlich finde ich die jetzige Vorgehensweise konsequenter als diese ›im-Nebel-Stocherei‹, die wir zuvor hatten", meint der Geschäftsführer. Ein weiterer Vorteil: Auf die Evangelische Altenhilfe kommen keine Kosten zu, diese werden von der kassenärztlichen Vereinigung laut Landratsamt beim zuständigen Kostenträger eingezogen.

Viele Details offen

Was vonseiten des Landratsamtes klar klingt, wird von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) allerdings relativiert. Denn die genauen Details zur Kostenabrechnung der Massentests sind noch unklar, wie Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung ausführt. "Im Augenblick befinden wir uns in einem Schwebezustand", sagt er. "Denn Massentests sind derzeit keine Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung."

Nur eine Momentaufnahme

Die KV hält sich laut Sonntag bei Abrechnungen Corona betreffend an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Letzteres spricht sich für Tests bei Symptomen aus, nicht aber für Massentests. Zwar will die Landesregierung nun die Kosten hierfür übernehmen, ein entsprechender Vertrag mit der KV wurde aber noch nicht geschlossen. Klare Absprachen, etwa zur Dokumentationspflicht oder Abrechnungsweise, fehlen also.

"Solange all das nicht geklärt ist, können wir vonseiten der KV nur erstmal davon abraten, solche Massentests zu machen oder müssen dann an den verweisen, der das in Auftrag gegeben hat." Natürlich könne man nicht kontrollieren, was die Hunderte von Pflegeeinrichtungen im Land dieser Tage umsetzen. Im St. Georgener Fall würde also aus Sicht der KV, Stand heute, das Landratsamt zur Kasse gebeten. Immerhin, so Sonntag: "Der Arzt rechnet die Leistungen ja nicht am nächsten Tag ab, sondern erst am Ende des Quartals." Bis dahin könnte eine Lösung gefunden worden sein.

Gefahr noch lange nicht gebannt

Die Verhandlungen in Stuttgart spielen in St. Georgen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Tests sind vollzogen, der Ball wurde bereits ins Rollen gebracht. Betroffen sind damit alle 90 Mitarbeiter und 80 Bewohner – mit Ausnahme derer, die bereits schon einmal an Covid-19 erkrankt waren. In zwei bis drei Tagen, so das Landratsamt, liegen die Ergebnisse der Tests vor. Selbst wenn alle negativ wären, so ist die Gefahr doch nicht für immer gebannt, wie der erneute Ausbruch zeigt. Wie Schrieder betont daher auch Frank: "Das Testergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme."

Wer trägt die Kosten?

Überall im Land werden Menschen auf Covid-19 getestet. Doch was kostet eigentlich eine Corona-Untersuchung? Wie Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erklärt, kann der eigentliche Abstrich von einem Arzt nicht abgerechnet werden. Vielmehr erhalte ein Mediziner grundsätzlich für jeden Patienten, den er im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung behandelt, eine Versichertenpauschale – unabhängig davon, ob sich der Versicherte einen Fuß gebrochen hat oder er wegen Erkältungssymptomen auf Corona getestet wird. Diese Pauschale dürfe nur einmal im Quartal abgerechnet werden und liege zwischen 30 und 35 Euro.

Lässt sich also eine Person im März auf Corona testen, war aber schon im Januar wegen einer anderen Beschwerde beim Arzt, erhält der Mediziner von der KV hierfür kein Geld. Auch die Behandlung eines Seniorenheim-Bewohners werde nach dem Grundsatz dieser Pauschale abgerechnet. In Pflegeheimen dürfe der Arzt für einen Patienten einen Hausbesuchszuschlag abrechnen sowie einen weiteren Zuschlag, wenn er mehrere Bewohner an einem Tag behandelt. Die Kosten für Corona-Tests halten sich hierbei also in Grenzen.

Anders verhält sich das in dem Labor, das zwischen 60 und 70 Euro pro Untersuchung verlangt. Welche Kosten angesichts der nun verordneten Massentests auf das Land Baden-Württemberg zukommen, kommt auch auf die noch zu fassende Definition des Abrechnungsweges an, so Sonntag.