St. Georgen Corona-Krise: Maskenpflicht: Stadt ruft zum Nähen auf

Zwar sei die nahezu parallele Versendung laut Kathrin Frenz von der Stadtverwaltung "purer Zufall" gewesen, dennoch verleiht die Verschärfung der Gesetzeslage der Mitteilung der Stadt eine neue Brisanz. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte zuletzt, man könne den Bürgern nicht das Tragen von Masken vorschreiben, solange es nicht genug gebe.

Doch Berlin ist schließlich nicht die Bergstadt. Dort spricht man sich im Rathaus deshalb dafür aus, dass sich Bürger selbst an die Nähmaschine setzen – und damit dem guten Beispiel einiger St. Georgener folgen.

"Bereits in den vergangenen Wochen haben engagierte Privatpersonen und Vereine wie unter anderem der HGV, das Theater im Deutschen Haus, die DLRG oder der TV St. Georgen Nähsets angeboten oder selbst fleißig solche Masken genäht und beispielsweise an örtliche Pflegeeinrichtungen weitergegeben", erklärt Kathrin Frenz von der Stadtverwaltung. Nun schalte sich auch das Rathaus ein, in dem es die zentrale Verteilung über die Wirkstatt steuern möchte.

Eine Anmeldung in der Bahnhofstraße ist notwendig

Ab sofort könne man von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr selbstgenähte Masken bei der Wirkstatt, Bahnhofstraße 27, Telefon 07724/91 83 05, abgeben. Zu beachten sei, dass eine entsprechende Abgabe unbedingt vorab telefonisch angemeldet werden müsse. Darüber hinaus unterstreicht die Verwaltung, dass professionelle Masken weiterhin dem Fachpersonal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen vorbehalten sein sollte.

St. Georgen setzt also für Privatpersonen auf selbst genähte Masken. Doch auch wer kein Experte an der Nähmaschine ist oder keine besitzt, kann bei der Umsetzung der Maskenpflicht unterstützend mitwirken.

Kleidung und Bettwäsche bieten perfekte Möglichkeit für Upcycling

Denn es wird auch dazu aufgerufen, Materialen zum Nähen abzugeben – von Stoffen über Gummizüge bis hin zu Material für die Nasenbügel. Bei Ersterem ist derweil wichtig, dass er bei mindestens 60 Grad waschbar ist. "Im Sinne der Nachhaltigkeit bietet sich hier Upcycling an", so Frenz. "Alte Bettwäsche oder ausrangierte Kleidungsstücke können für die Nähaktion gut weiterverwendet werden."

Fleißige Helfer wie etwa die Erzieherinnen des Kinder- und Familienzentrums Weidenbächle können besagten Stoff gut gebrauchen, wie Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erzählt. Da im "Weidenbächle" aufgrund der Schließung Kapazitäten frei sind, entstehen in der Talstraße derzeit 400 Masken.

Laut Esterle ist die tatsächliche Umsetzung der Tragepflicht aufgrund der erst kürzlich getroffenen Entscheidung noch unklar. "Stand heute ist es schwierig zu sagen, wie das alles ablaufen wird", meint er am Dienstag. Händler hätten bereits bei der Stadt angefragt, wie die neue Anordnung umgesetzt werden kann. Klar sei bislang nur, dass der Bedarf an Masken groß sein werde.

Auch über die Details der Verteilung muss sich das Rathaus noch Gedanken machen. "Wir sind in der Planung, im Laufe der Woche werden wir Näheres bekannt gegeben", sagt er.

Spannend wird es derweil im Hinblick auf den öffentlichen Personennahverkehr, sobald die Schule wieder losgeht. Noch in dieser Woche wird es laut Esterle daher ein Treffen mit allen St. Georgenern Schulleitern geben, bei dem die Thematik besprochen werde.

Nichtsdestotrotz blickt Esterle derzeit noch relativ entspannt gen Montag. "St. Georgen ist, was das Miteinander angeht, sehr gut aufgestellt", unterstreicht der Amtsleiter. "Ich bin daher sicher, dass sich viele an dem Aufruf beteiligen werden."

Stoff zu Hause, Nähmaschine bereit? Jetzt fehlt nur noch die Anleitung. Hierfür muss man nur ein bisschen weiter blättern. Auf unserer heutigen Termine-Seite erklären wir noch einmal ausführlich, wie man Schritt für Schritt einen Mundschutz nähen kann – und so einen kleinen Beitrag gegen Corona leistet.