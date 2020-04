St. Georgen Corona-Krise: Ärzte raten zur Ruhe und kritisieren Politik

Krankschreibungen erfolgen nur vor Ort

In jedem Fall, also bevor solche Patienten beim Arzt vorstellig werden, sollten diese ihren Besuch ankündigen oder mit der Arztpraxis vorab telefonisch absprechen. Die Arztpraxen könnten sich so auf infektiöse Patienten einstellen, zum Beispiel durch Schutzkleidung oder die zeitliche und räumliche Trennung der "Infektionssprechstunde" von den übrigen Sprechstunden. Letztlich gehe es hier um den Schutz anderen Patienten und auch der Mitarbeiter. Auch die Öffnung der Arztpraxen stehe damit auf dem Spiel.

Gesundheitsvorsorge ist nicht minder wichtig

Probst rät zu differenzierter Gelassenheit. Man habe vergleichsweise wenig schwere Verläufe im Kreis zu verzeichnen. Wenn der Landkreis bislang zwölf Todesfälle zu vermelden habe, sei das insoweit weniger schwerwiegend als bei einer starken Grippewelle. Er rät daher dazu, nicht in Panik oder Angst zu verfallen. Zur normalen Pflege der Gesundheit gehöre auch die Vorsorge und die Überwachung der persönlichen Risikofaktoren. Als Beispiel nennt der Mediziner stumme Infarkte oder Laboruntersuchungen, die es wahrzunehmen gelte.