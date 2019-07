St. Georgen Caynobakterien und Phosphat im See

St. Georgen. Was die ersten Untersuchungen bereits erahnen ließen, hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Donnerstag endgültig bestätigt: Das Wasser im Klosterweiher ist weder giftig noch "gekippt".

Die Werte hinsichtlich der Mikrobiologie seien im Normbereich, so Sara Oqueka vom Landratsamt. Es seien zwar Caynobakterien – auch Blaualge genannt – nachweisbar, jedoch nicht im problematischen Bereich. Die Phosphatwerte im See seien zwar erhöht, jedoch in dieser Konzentration für den Menschen unbedenklich. Die Ursache der erhöhten Werte ist derzeit unbekannt. Es sei denkbar, dass sich Phosphat im Sediment abgelagert und jetzt gelöst hat. Der See werde weiterhin auf Bakterien untersucht und beobachtet, so Oqueka.

Landratsamt warnt vor Hautreizungen und Bindehautentzündungen