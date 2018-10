St. Georgen Café ist bis auf den letzten Platz gefüllt

Ausbildung beginnt früh

Rund 50 Besucher füllten das Café bis auf den letzten Platz – und die waren genauso begeistert wie die Sängerin mit der markanten Stimme, die sich mit ihrem variantenreichen Organ vor wirklich niemandem verstecken muss.

Stefanie Fleig begann schon früh ihre musikalische Ausbildung. Sie studierte an den Musikhochschulen Freiburg und Trossingen Schulmusik und Gesang. Sie singt regelmäßig im Steffi-Flaig-Trio, das sie mit Matthias Jakob (Piano) und Stephan Higler (Kontrabass) bildet. Darüber hinaus tritt sie in weiteren Formationen sowie bei Konzerten und Veranstaltungen in der Region auf. Zudem war und ist die Gymnasiallehrerin bei Musicals in der Hauptrolle zu erleben.