St. Georgen Bürgermeister zeigen Verbundenheit

Am Tag des Sieges (la fête de la victoire oder le jour de la libération) besuchen viele Franzosen Militärparaden und Gottesdienste, um das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Fall des Naziregimes zu feiern. Es werden an diesem Tag patriotische Lieder gesungen und Häuser mit der französischen Nationalfahne geschmückt. Generell herrscht eine ausgelassene Stimmung, aber manche Menschen widmen ihn auch dem Gedenken an die Opfer des Kriegs.